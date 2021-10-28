Обнародовавший архив с пытками в тюремной больнице под Саратовом заочно арестован

Фото: СК РФ

Программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице, заочно арестовали. Саратовская полиция объявит Савельева в международный розыск, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону.

"По имеющейся информации, он выехал за пределы РФ, в связи с чем подготавливаются документы для объявления его в международный розыск", – говорится в сообщении.

Как уточняется, ему вменяют неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный в то время, пока он отбывал срок в колонии.

До этого Савельева объявили в федеральный розыск.

Ранее портал gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным. Видеозапись прокомментировали в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

Следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в следственном управлении СК по региону добавили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".

Директор ФСИН Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по региону из-за применения насилия в отношения заключенных. Кроме того, в ведомстве пообещали привлечь к ответственности всех виновных в преступлении.