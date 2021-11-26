СК попросил арестовать экс-начальника тюремной больницы Саратова

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Следствие просит арестовать экс-начальника областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко и его подчиненного Сергея Мальцева по обвинению в организации сексуального насилия в учреждении, сообщает РИА Новости.

По предварительной версии следствия, Гаценко и Мальцева обвиняют по статье об организации насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц.

Оба ходатайства суд рассмотрит 26 ноября в рамках закрытых судебных заседаний. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным. В Кремле отметили, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего видеоархив пыток в тюремной больнице Саратова, объявили в федеральный розыск.

Следственный комитет организовал проверку информации о насилии над осужденными. Также в региональном управлении СК сообщили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".