Заключенные женского СИЗО в Москве пожаловались на нарушение их прав

10:56
Фото: ТАСС/ Владимир Гердо
Заключенные СИЗО № 6 УФСИН Москвы заявили, что в учреждении нарушают их права на конфиденциальное общение с адвокатами. Они также пожаловались на антисанитарию в прогулочных двориках и старших по камере. Об этом сообщает RT со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.
В ОНК рассказали, что заключенные встречаются с адвокатами в помещениях для краткосрочных свиданий. При этом защитник и арестованный разделены стеклянными перегородками, а общение осуществляется по телефону.
"Обратившиеся к нам женщины утверждают, что зачастую рядом сидят или прогуливаются по помещению следователи, ведущие их дела, и слушают переговоры обвиняемых с защитниками. УПК России гарантирует право обвиняемого иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально", – рассказал представитель комиссии.
Правозащитник также отметил, что разговоры по телефону могут прослушиваться или записываться. После они могут стать доступны следователям.
Заключенные также заявили, что старшие по камере действуют при поддержке администрации СИЗО. В частности, обвиняемые рассказали, что "главные" распределяют спальные места, запрещают или разрешают открывать окна, подходить к другим арестованным.
В ОНК также подчеркнули, что на покрытии прогулочных двориков скапливается цементная пыль, из-за чего становится трудно дышать. В таких условиях женщины гуляют ежедневно.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в исправительной колонии № 3 в Калужской области около 60 осужденных пытались покончить жизнь самоубийством. Причиной случившегося называли издевательства над осужденными. В УФСИН по Калужской области опровергли данную информацию, а прокуратура организовала проверку.
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