Горячая линия для сообщений о пытках в тюрьмах заработала в РФ

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Министр юстиции РФ Константин Чуйченко одобрил инициативу столичной Общественной наблюдательной комиссии о создании горячей линии, благодаря которой заключенные могут заявлять о применении к ним насилия в колониях. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам руководителя проекта "Линия защиты", председателя ОНК Москвы Георгия Волкова, возможность сообщить о случаях насилия из регионов в столицу станет частью решения задачи по предотвращению пыток в пенитенциарных учреждениях.

Благодаря созданию горячей линии сообщения не зависнут на местном уровне, а будут взяты на контроль, подчеркнул он.

В свою очередь, заместители директора ФСИН Анатолий Якунин и Валерий Бояринев пообещали содействие в размещении информации об открытии горячей линии во всех региональных учреждениях ФСИН РФ.

На горячую линию уже можно обращаться по номеру 8 (800) 511-70-16.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о подготовке законопроекта о наказании за пытки в колониях. Она выразила надежду, что законопроект будет поддержан со стороны законодателей.