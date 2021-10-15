Горячая линия для сообщений о пытках в тюрьмах заработала в РФ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко одобрил инициативу столичной Общественной наблюдательной комиссии о создании горячей линии, благодаря которой заключенные могут заявлять о применении к ним насилия в колониях. Об этом сообщает "Интерфакс".
По словам руководителя проекта "Линия защиты", председателя ОНК Москвы Георгия Волкова, возможность сообщить о случаях насилия из регионов в столицу станет частью решения задачи по предотвращению пыток в пенитенциарных учреждениях.
Благодаря созданию горячей линии сообщения не зависнут на местном уровне, а будут взяты на контроль, подчеркнул он.
В свою очередь, заместители директора ФСИН Анатолий Якунин и Валерий Бояринев пообещали содействие в размещении информации об открытии горячей линии во всех региональных учреждениях ФСИН РФ.
На горячую линию уже можно обращаться по номеру 8 (800) 511-70-16.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о подготовке законопроекта о наказании за пытки в колониях. Она выразила надежду, что законопроект будет поддержан со стороны законодателей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: