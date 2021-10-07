Володин взял на контроль ситуацию с пытками в тюремной больнице под Саратовом

Фото: пресс-служба Госдумы РФ/Агентство "Москва"

Спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин заявил, что взял на контроль ситуацию, связанную с пытками в тюремной больнице в Саратовской области. Об этом сообщает ТАСС.

"Я держу этот вопрос на контроле. Изучаю ситуацию, почему такое стало возможным при безмолвии институтов гражданского общества и институтов уполномоченного по правам человека в регионе", – сказал Володин.

Он подчеркнул, что подобное недопустимо, а все, кто должен был, но не предпринял шагов для предотвращения этой ситуации, должны быть привлечены к ответственности.

Ранее видеозапись с насилием над заключенным в тюремной больнице в Саратовской области прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

Следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в региональном СК добавили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".

Накануне директор ФСИН Александр Калашников уволил четырех сотрудников УФСИН по региону из-за применения насилия в отношения заключенных. Также в ведомстве пообещали привлечь к ответственности всех виновных в преступлении.