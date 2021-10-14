Москалькова заявила о подготовке законопроекта о наказании за пытки в колониях РФ

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о подготовке законопроекта о наказании за пытки в колониях. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы вместе с Советом Федерации готовим сейчас законопроект о выделении отдельного состава по пыткам с соответствующими мерами наказания", – сказала она.

Москалькова выразила надежду, что законопроект будет поддержан со стороны законодателей.

Ранее появились сообщения об издевательствах над человеком, который находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело.

Следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в региональном СК добавили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".