В Совфеде проконтролируют расследование ситуации с пытками в ряде колоний РФ

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Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Совете Федерации проконтролируют ход расследования ситуации с пытками в ряде колоний, рассказал РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Расследование ситуации с пытками в ряде учреждений пенитенциарной системы будет на контроле в Совете Федерации. Ситуация с пытками абсолютно нетерпима и требует самых жестких мер реагирования от следственных органов и судебной системы", – заявил он.
Кроме того, сенаторы обсудят данную ситуацию с Генпрокуратурой РФ и предложат главе ведомства Игорю Краснову рассмотреть эту проблему отдельно в отчете о состоянии законности в 2021 году.
Ранее в СМИ появилась видеозапись издевательств над человеком, который находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в тюремной больнице в Саратовской области. Он заявлял, что если подлинность видео подтвердится, то это станет поводом для серьезного разбирательства.
Позже следователи организовали проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в региональном СК добавили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".
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