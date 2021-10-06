СК возбудил еще 4 дела по фактам пыток осужденных в тюремной больнице под Саратовом

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Следователи возбудили еще четыре уголовных дела по фактам применения насилия к четверым осужденным в тюремной больнице в Саратовской области, сообщает ТАСС.

По двум фактам действия квалифицируются по статье "Насильственные действия сексуального характера", еще в двух случаях – по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия и угрозой его применения".

Накануне в СМИ появилась видеозапись издевательств над человеком, который находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. 6 октября появилось еще несколько подобных видео.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о видео с изнасилованием заключенного в тюремной больнице в Саратовской области. Он заявлял, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.