Прокуратура проверит информации о попытке массового суицида в колонии под Калугой

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Прокуратура организовала проверку информации о попытке массового самоубийства осужденных в колонии под Калугой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В колонию выехали сотрудники прокуратуры. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в исправительной колонии №3 в Калужской области около 60 осужденных пытались покончить жизнь самоубийством. Причиной случившегося называли издевательства над осужденными.

В УФСИН по Калужской области опровергли данную информацию.

"В СМИ появились публикации о том, что в ИК-3 УФСИН по Калужской области якобы несколько десятков осужденных совершили акт членовредительства. Данная информация не соответствует действительности", – приводит слова представителей ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось о бунте в колонии Владикавказа, который начался из-за проведения массовых обысков. По информации ФСИН, беспорядки организовали двое заключенных. Осужденные хотели дестабилизировать работу колонии, поэтому призвали к бунту других осужденных. Те, поддавшись на провокацию, начали ломать ограждения в жилой зоне, камеры видеонаблюдения и другое оборудование.

