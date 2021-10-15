Бунт в колонии Владикавказа начался из-за массовых обысков – ФСИН

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Бунт в колонии №1 во Владикавказе начался из-за проведения массовых обысков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу федеральной службы исполнения наказания.

По информации ведомства, беспорядки организовали двое заключенных.

"Сегодня в ФКУ ИК-1, где отбывают наказание лица, неоднократно судимые за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, проводились плановые обыскные мероприятия, в ходе которых двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО (штрафном изоляторе), отказались подчиниться законным требованиям сотрудников", – говорится в сообщении.

Во ФСИН заявили, что осужденные хотели дестабилизировать работу колонии, поэтому призвали к бунту других осужденных. Те, поддавшись на провокацию, начали ломать ограждения в жилой зоне, камеры видеонаблюдения и другое оборудование.

В настоящее время ФСИН принимает меры для стабилизации обстановки в колонии во Владикавказе. На место происшествия прибыли руководство регионального управления, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, уполномоченный по правам человека.

Ранее представители силовых структур заявили, что подавили бунт в колонии. По некоторым данным, в колонии находятся 600 человек.

