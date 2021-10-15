Силовики подавили волнения в исправительной колонии во Владикавказе

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Представители силовых структур подавили бунт, произошедший в исправительной колонии № 1 во Владикавказе. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

"В колонии находятся порядка 600 человек, волнения удалось подавить", – подчеркнул он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона сообщил, что порядка 200 человек устроили бунт в колонии во Владикавказе.

В региональном Минздраве уточнили, что на место происшествия была вызвана карета скорой помощи для дежурства. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Ранее СК завершил расследование уголовного дела о массовых беспорядках в ИК-15 города Ангарска в отношении 19 фигурантов. Дело возбудили 10 апреля 2020 года по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений ФСИН РФ.