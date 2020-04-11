Один человек погиб во время беспорядков в колонии Ангарска

Фото: СК РФ

Тело погибшего заключенного обнаружили при разборе завалов после пожара в колонии Ангарска в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионального омбудсмена по правам человека.

"После пожара, когда он был разобран, был обнаружен труп заключенного", – заявил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.

По словам правозащитника, причина смерти заключенного на данный момент неизвестна и будет устанавливаться.

О пожаре, вызванном беспорядками в исправительной колонии №15 Ангарска, стало известно в ночь с 10 на 11 апреля. Заключенные подняли бунт и, предположительно, организовали поджог.

Огонь сначала распространился по одному из зданий. Впоследствии стало известно, что сгорели восемь объектов, в том числе производственные цехи, расположенные в промзоне колонии – здесь работали над зданиями модульного типа, а также над созданием мебели и хозяйственного инвентаря

На данный момент возгорание потушено, пожарные проводят пролив, чтобы не допустить повторного пожара. Работы планируется завершить к 13:00 по московскому времени.

Обстановка в колонии вернулась под контроль ФСИН. На месте работают сотрудники ведомства, прокуратуры и СК. В отношении зачинщиков беспорядков возбуждено уголовное дело.

