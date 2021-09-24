СК завершил расследование уголовного дела о бунте в колонии Ангарска

Фото: СК РФ

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о массовых беспорядках в ИК-15 города Ангарска в отношении 19 фигурантов, сообщает РИА Новости.

Дело возбудили 10 апреля 2020 года по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений ФСИН РФ. Обвиняемые и их защитники уже знакомятся с материалами.

В отношении других соучастников расследование продолжится в отдельном производстве. Также следствие продолжит расследование уголовных дел, связанных с превышением должностных полномочий сотрудниками ФСИН по Иркутской области и насильственными действиями в отношении заключенных.

О беспорядках в исправительной колонии №15 Ангарска стало известно в ночь с 10 на 11 апреля. Заключенные подняли бунт и организовали поджог.

Огонь сначала распространился по одному из зданий. Впоследствии стало известно, что сгорели восемь объектов, в том числе производственные цехи, расположенные в промзоне колонии – здесь работали над зданиями модульного типа, а также над созданием мебели и хозяйственного инвентаря

Обстановка в колонии вернулась под контроль ФСИН. В отношении 19 зачинщиков беспорядков возбудили уголовное дело.