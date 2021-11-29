Власти опровергли сообщения об издевательствах в колонии под Калугой

13:19
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
ФСИН по Калужской области и региональная прокуратура опровергли сообщения СМИ об издевательствах в колонии строгого режима города Медынь, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что осужденные в ИК-4 получают еду как положено, а факты побоев не выявлены.
"Условия содержания осужденных отвечают всем нормам действующего законодательства. Никаких нарушений в общении с осужденными сотрудники исправительного учреждения не допускали. Все осужденные, содержащиеся в учреждении, принимают пищу в соответствии с распорядком дня. Питание в учреждении организовано согласно требованиям нормативных документов и соответствующих ГОСТов", – говорится в сообщении.
В прокуратуре региона заявили, что накануне представители надзорного ведомства ездили в колонию для проверки сообщений СМИ. Они обошли жилые отряды учреждения, помещения штрафного изолятора, столовую и другие коммунально-бытовые объекты. Опрошены лица, отбывающие наказание в пенитенциарном учреждении.
По результатам проверки доводы, размещенные в Сети, в части касающиеся применения физической силы к осужденным и не обеспечения их питанием, не подтвердились.
Прокуратура проводит дополнительную проверку. Так, ведомство проверяет сообщения о якобы ненадлежащем оказании медпомощи осужденным.
Ранее телеграм-каналы сообщили со ссылкой на родственников осужденных, что в ИК-4 строгого режима осужденных якобы морят голодом и избивают.
Это уже не первый подобный случай. В октябре прокуратура организовала проверку информации о попытке массового самоубийства осужденных в колонии под Калугой.
Тогда некоторые СМИ сообщили, что в исправительной колонии № 3 в Калужской области около 60 осужденных пытались покончить жизнь самоубийством. Причиной случившегося называли издевательства над осужденными. В УФСИН по Калужской области опровергли данную информацию.
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