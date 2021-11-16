12 уголовных дел возбуждено по фактам пыток в тюремной больнице под Саратовом

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По фактам пыток в тюремной туберкулезной больнице в Саратовской области возбуждено более 10 уголовных дел, рассказал генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Возбуждены и расследуются 12 уголовных дел – по изнасилованию, вымогательству, превышению должностных полномочий. Ряду лиц уже предъявлены соответствующие обвинения", – цитирует Краснова ТАСС.

Ранее в Сети были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным. В Кремле отметили, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице, объявили в федеральный розыск.

По итогам проверок фактов пыток над осужденными в колонии в Саратовской области были уволены 18 сотрудников регионального управления ФСИН.