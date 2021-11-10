После проверок по факту пыток в саратовской колонии уволили 18 сотрудников УФСИН

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По итогам проверок фактов пыток над осужденными в колонии в Саратовской области были уволены 18 сотрудников регионального управления ФСИН, сообщил исполняющий обязанности начальника ведомства Антон Ефаркин.

Он пояснил, что в настоящее время в данной ситуации разбираются следственные органы. Также центральный аппарат ФСИН и руководство областного управления ведомства устанавливают факты допущенных нарушений.

"На сегодняшний день возбуждено пять уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности", – заявил Ефаркин в эфире телеканала ГТРК-Саратов.

Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным. В Кремле отметили, что, если подлинность видео подтвердится, это станет поводом для серьезного разбирательства.

Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего правозащитному проекту Gulagu.net видеоархив пыток в саратовской тюремной больнице, объявили в федеральный розыск.

Следственный комитет организовал проверку информации о насилии над осужденными. Кроме того, в региональном управлении СК сообщили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".