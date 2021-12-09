Путин заявил, что для борьбы с пытками в колониях нужны системные меры

Фото: Москва 24/ Александр Авилов
Для борьбы с нарушениями прав заключенных необходимы системные меры, заявил Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Президент отметил, что следил за информацией о пытках. По его словам, в происходящем нужно внимательно разобраться.
"И Следственный комитет как раз контролирует и проводит следствие предварительное по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возбужденных уголовных дел. Но здесь, конечно, я с вами согласен, нужны системные меры, которые бы ситуацию меняли", – подчеркнул Путин.
Ранее сообщалось, что в Совфеде предложили лишать свободы сотрудников полиции и ФСИН за пытки. Законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления предлагает установить уголовную ответственность для сотрудников полиции и ФСИН за применение пыток и жестокое обращение. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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