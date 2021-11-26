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Происшествия

18:53

Арестован бывший начальник отдела безопасности тюремной больницы под Саратовом

суды происшествия

Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Волжский районный суд заключил под стражу бывшего начальника отдела безопасности туберкулезной тюремной больницы УФСИН по Саратовской области Сергея Мальцева. Об этом сообщается на сайте органа.

"Обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 25.01.2022 года", – говорится в сообщении.

До этого суд арестовал бывшего начальника ОТБ-1 УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко.

Ранее в интернете были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным. В Кремле отметили, что если подлинность видео подтвердится, то это станет поводом для серьезного разбирательства.

Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего видеоархив пыток в тюремной больнице Саратова, объявили в федеральный розыск.

Следственный комитет организовал проверку информации о насилии над осужденными. Также в региональном управлении СК сообщили, что продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по статье 132 Уголовного кодекса РФ "Иные действия сексуального характера".

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