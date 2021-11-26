Песков заявил, что увольнение Калашникова не связано с пытками в Саратовской УФСИН

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Александра Калашникова сняли с поста главы ФСИН по его личному обращению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он добавил, что не стал бы устанавливать прямой связи этого события с публикацией видео с пытками из Саратовской тюремной больницы.
"Мы с вами знаем, что сейчас ведутся проверочные следственные действия соответствующими службами, и сама ФСИН тоже разбирается с этим, и прокуратура разбирается. Поэтому проблемы там действительно имеются, но еще раз повторяю, это было личное обращение", – приводит слова Пескова РИА Новости.
Ранее Владимир Путин снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН. На эту должность глава государства назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева.
Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН