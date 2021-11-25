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Общество

17:14

Во ФСИН РФ рассказали о новом руководителе ведомства

общество

Фото: ТАСС/пресс-служба МВД РФ

Новый директор ФСИН РФ Аркадий Гостев принципиален и обладает отменной памятью, рассказал РИА Новости член общественного совета ФСИН Антон Цветков.

Цветков отметил, что нового руководителя ведомства знает уже много лет. По его словам, Гостев – честный и порядочный генерал.

"У него уникальная способность помнить каждую цифру и любую деталь. Его принципиальность, профессионализм и способность контролировать любую ситуацию достойны восхищения, и, безусловно, для ФСИН и ее честных и профессиональных сотрудников это хорошее событие", – подчеркнул член общественного совета.

Он также добавил, что бывший директор Александр Калашников зарекомендовал себя с положительной стороны.

"Он честный и порядочный офицер, и с ним было приятно работать", – сказал Цветков.

Ранее Владимир Путин снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН

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