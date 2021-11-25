В Комитете против пыток прокомментировали увольнение главы ФСИН РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Увольнение директора ФСИН РФ Александра Калашникова связано главным образом с пыточными скандалами в Саратове, Ярославле и Ангарске. Таким мнением в беседе с News.ru поделился юрист правозащитной организации "Комитет против пыток" Олег Хабибрахманов.
"Первое, что приходит на мысль, – конечно, скандал с ОТБ-1 в Саратове. В любой цивилизованной стране ни один директор ФСИН после такого скандала не сохранил бы должность. <...> У нас же есть еще Ангарск, Ярославль. Я думаю, что личность главы ведомства связана именно с этим", – сказал Хабибрахманов.
В то же время он усомнился, что назначение на эту должность Аркадия Гостева способно исправить ситуацию в системе исполнения наказаний.
О том, что Владимир Путин снял Александра Калашникова с должности директора ФСИН, стало известно ранее. Вместо него на эту должность президент назначил замглавы МВД РФ Аркадия Гостева.
Путин снял Калашникова с поста главы ФСИН
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