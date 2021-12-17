Песков заявил, что для Путина готовили дайджесты о пытках в системе ФСИН РФ

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, видел ли Владимир Путин видео издевательств в системе ФСИН, но дайджесты готовились. Об этом он рассказал в эфире телеканала RTVI.
"Вы видели, что весьма оперативно были начаты проверочные следственные действия, правозащитники отреагировали", – отметил официальный представитель Кремля.
Он признал, что не знает, доложили ли президенту о данных инцидентах, однако осведомлен о подготовке дайджестов, в которых содержится эта информация.
В октябре в интернете были опубликованы видеозаписи издевательств над заключенным в тюремной больнице под Саратовом. В Кремле отметили, что если подлинность видео подтвердится, то это станет поводом для серьезного разбирательства.
Через некоторое время бывшего заключенного программиста Сергея Савельева, передавшего видеоархив пыток в тюремной больнице Саратова, объявили в федеральный розыск.
Следственный комитет организовал проверку информации о насилии над осужденными. В ноябре Волжский районный суд Саратова арестовал бывшего начальника туберкулезной тюремной больницы (ОТБ-1) УФСИН по Саратовской области Павла Гаценко.
Позже в СМИ появилась информация об издевательствах в колонии строгого режима города Медынь. Однако ФСИН по Калужской области и региональная прокуратура опровергли данные сведения.
Владимир Путин, комментируя информацию о пытках в колониях, отметил, что для борьбы с нарушениями прав заключенных необходимы системные меры.
Родственники заключенных приехали к колонии во Владикавказе, где начался бунт
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