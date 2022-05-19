Начальника Тверского СИЗО-1 обвиняют в принуждении к даче показаний – СМИ

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Начальнику СИЗО-1 в Твери Дмитрию Лебедеву предъявили обвинение в принуждении к даче показаний и воспрепятствовании правосудию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ходе расследования уголовного дела по части 2 статьи 309 УК РФ и части 2 статьи 294 УК РФ было предъявлено обвинение Дмитрию Геннадьевичу Лебедеву", – отметил собеседник агентства.

По его словам, судом принято решение об аресте Лебедева. В настоящее время задержанный содержится под стражей в одном из городских следственных изоляторов.

Ранее Савеловский суд Москвы заочно арестовал главу СИЗО украинского города Николаева Сергея Шамшура за жестокое обращение с попавшими в плен военнослужащими РФ. По той же причине заочно арестован начальник СИЗО Кропивницкого Роман Чабаненко.

