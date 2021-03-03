Начальников СИЗО-1 и ИК-6 Иркутской области задержали

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Начальника оперативного отдела следственного изолятора № 1 и руководителя исправительной колонии № 6 Иркутской области задержали в рамках расследования дела о применении насилия осужденными к двум другим заключенным, сообщает ТАСС.

Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН будет работать в управлении по Иркутской области до окончания расследования уголовных дел и привлечения всех виновных лиц к ответственности.

21 января пресс-служба ФСИН сообщала, что начальников СИЗО-1 и колонии № 6 отстранили от работы на время служебной проверки из-за противоправных действий их подчиненных и возможного сексуального насилия осужденных в отношении другого осужденного.

Были возбуждены уголовные дела из-за халатности должностных лиц колонии и совершения противоправных действий в отношении 31-летнего заключенного, здоровью которого был нанесен тяжкий вред.

Ранее в СМИ появились сообщения о пытках над одним из заключенных колонии № 6. По их информации, пострадавшего связывали скотчем сотрудники колонии и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его. Также сообщается, что мужчину прятали под кроватью несколько суток.