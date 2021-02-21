В Иркутске руководство СИЗО и колонии отстранили после сообщений о пытках

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В Иркутской области отстранили от работы руководителей исправительной колонии №6 и СИЗО-1 после проверки, назначенной из-за сообщений о насилии над заключенным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по региону.

"Проверка позволила выявить факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК-6 и возможных противоправных деяний сексуального характера со стороны осужденных в отношении осужденного Б. На период назначенной служебной проверки отстранены от работы руководители СИЗО-1 и ИК-6", – говорится в сообщении.

Пострадавшего осужденного экстренно госпитализировали. Кроме того, арестованные и осужденные, находившиеся в следственном изоляторе, также сообщали о противоправных действиях сотрудников СИЗО-1.

Ранее в СМИ появились сообщения о пытках над одним из заключенных колонии №6. По их информации, пострадавшего связывали скотчем сотрудники колонии и разрешали другим осужденным избивать и насиловать его. Также сообщается, что мужчину прятали под кроватью несколько суток.

Ранее Заволжский районный суд Ярославля оправдал бывших врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова, обвинявшихся в пытках заключенного.