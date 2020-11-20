Суд оправдал экс-главу колонии в Ярославле по делу о пытках

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Заволжский районный суд Ярославля оправдал бывших врио начальника ИК-1 Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова, обвинявшихся в пытках заключенного.

Ирина Бирюкова, адвокат потерпевшего Евгения Макарова, рассказала ТАСС, что 11 из 13 фигурантов дела получили реальные сроки от 3 лет до 4 лет 3 месяцев.

"Шесть фигурантов дела освобождены в зале суда, им зачтен срок нахождения в СИЗО", – сказала юрист. Бирюкова добавила, что считает приговор мягким и намерена его обжаловать.

Рассмотрение дела против экс-начальника по воспитательной части ИК-1 Ивана Калашникова суд приостановил до его выздоровления от онкологического заболевания.

В 2018 году "Новая газета" опубликовала видео пыток в колонии. На кадрах сотрудники ФСИН избивали и оскорбляли Макарова. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Гособвинение просило для Николаева и Михайлова семь лет колонии.

В октябре 2018 года Макаров вышел на свободу после решения суда о сокращении срока заключения на два месяца. Ему засчитали пребывание в СИЗО в 2012 году. Он был осужден за грабеж, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на 6 лет и 10 месяцев.