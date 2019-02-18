СК просит арестовать экс-главу ярославской колонии

Следственный комитет (СК) РФ ходатайствует об аресте экс-главу ярославской колонии номер 1 и его бывшего заместителя по делу об избиении заключенного. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сегодня по подозрению в организации указанного преступления задержаны сотрудники системы ФСИН Дмитрий Николаев и Игит Михайлов, ранее замещавшие должности врио начальника ФКУ ИК-1 и его заместителя соответственно", – сказали в СК. Дмитрий Николаев и Игит Михайлов подозреваются в превышении полномочий.
Видео с жестоким избиением заключенного Евгения Макарова в июле 2018 года опубликовали в СМИ. Инцидент произошел месяцем ранее в исправительной колонии номер один в Ярославле. В отношении участников избиения было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Личности всех участников установлены.
В октябре 2018 года Евгений Макаров, жестоко избитый сотрудниками ярославской колонии, вышел на свободу после решения суда о сокращении ему срока заключения. 19 сентября Заволжский районный суд Ярославля сократил приговоренному к 6 годам и 10 месяцам заключения Макарову срок наказания на два месяца, зачтя ему пребывание в СИЗО в 2012 году.
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