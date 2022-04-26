Прокуратура и СК не нашли подтверждения информации о пытках в омских колониях

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Генеральная прокуратура РФ и Следственный комитет проверили информацию СМИ о пытках в пенитенциарных учреждениях УФСИН Омской области и не нашли ей подтверждения, сообщила уполномоченный по правам человека в Омской области Ирина Касьянова.

"Буквально в начале апреля в силу того, что пошла такая волна сообщений в СМИ, в Омской области работала комиссия Генеральной прокуратуры РФ, которая проехала по исправительным учреждениям по их выбору. Информация о применении пыток и насилия в отношении заключенных не нашла подтверждения", – сказала Касьянова.

Она добавила, что встречалась с правозащитниками, называвшими конкретные фамилии пострадавших и сотрудников. Эту информацию передали в СК, который проверил все факты. Оснований для реагирования в следствии не нашли.

Касьянова отметила, что аппарат омбудсмена оперативно реагирует на сообщения о пытках. Она рассказала, что ранее поступала информация о том, что в колонии на третьем этаже организовали пыточную в комнате психологической разгрузки.

"Мы туда выехали вместе с общественно-наблюдательной комиссией и членами общественной палаты. Прошли все, начиная от учебных классов. Факты не получили подтверждения. На территории учреждения даже нет трехэтажных зданий", – добавила она.

Также проводились встречи с родственниками осужденных. Ни один из них не подтвердил информацию о пытках.

В феврале депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях. Как отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, пытки важно исключить как явление правоприменительной практики, которое, в частности, негативно сказывается на имидже правоохранительных органов.

Законопроект об ужесточении наказания за пытки в исправительных учреждениях внесли в Госдуму 20 декабря прошлого года. Согласно инициативе, представители власти будут наказываться за применение пыток по отношению к заключенным лишением свободы сроком до 12 лет. Пытки планируется перевести в разряд особо тяжких преступлений, что увеличит срок давности по ним до 15 лет. К пыткам могут также приравнять принуждение к даче показаний: документ для этого вводит понятие "запугивание".

