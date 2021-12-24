В России предложили создать должность уполномоченного по правам заключенных

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
В России необходимо создать должность уполномоченного по правам заключенных, считает первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина, сообщает РИА Новости.
Общественник напомнил, что в России в последнее время получил развитие институт омбудсменов, занимающихся правами разных категорий граждан.
"Прошу вас рассмотреть идею о разработке правовых оснований для создания должности уполномоченного по правам заключенных и лиц, находящихся под следствием или в следственных изоляторах", – говорится в письме.
Петров подчеркнул, что заключенные, несмотря на совершенные ими злодеяния, по-прежнему остаются людьми и обладают определенным набором прав. По его мнению, гуманное отношение к отбывающим наказание в колониях может предотвратить их последующее возвращение к преступной жизни.
В понедельник, 20 декабря, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки в исправительных учреждениях. Согласно инициативе, представители власти будут наказываться за пытки лишением свободы сроком до 12 лет. Преступление хотят перевести в разряд особо тяжких. К пыткам могут также приравнять принуждение к даче показаний. Кроме того, документ вводит понятие "запугивание".
Данный законопроект поддержало правительство РФ, отметив, что он соответствует актам более высокой юридической силы.
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