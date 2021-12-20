Москалькова поддержала законопроект об усилении ответственности за пытки

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала внесение законопроекта об усилении уголовной ответственности за пытки. Об этом сообщает РИА Новости.
"Стоит отметить, что законодатели учли представленные ранее федеральным омбудсменом предложения в законопроект. Вместе с тем некоторые его положения представляется целесообразным уточнить при его доработке ко второму чтению", – сказала омбудсмен.
Ранее она неоднократно поднимала тему пыток после резонансных событий в уголовно-исполнительной системе, произошедших в Саратове, Иркутске и Кирове. Помимо этого, с 2019 года при Москалькове создана рабочая группа по подготовке предложений о внесении изменений в законодательство.
В понедельник, 20 декабря, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти. Согласно проекту закона, наказываться они будут лишением свободы сроком до 12 лет. Преступление хотят перевести в разряд особо тяжких.
Принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН также хотят приравнять к пыткам. Кроме того, новый законопроект вводит понятие "запугивание".
Юрист комитета против пыток Олег Хабибрахманов счел данную инициативу правильной, поскольку подобное преступление выводится в отдельный состав. При этом он заявил, что в России могут появиться проблемы с правоприменением.
В качестве примера он привел Киргизию и Казахстан, где статья "Пытки" есть, но не применяется.
"Я очень боюсь, что наша правоприменительная практика пойдет именно по такому пути, у нас все ломается именно на этом. Законопроект введут для того, чтобы можно было сказать: "Смотрите, какая демократичная у нас страна, какие демократичные законы, даже пытки вынесены в отдельный состав, мы с пытками боремся". Но, как показывает практика, явление не очень распространенное, так как за последние три года возбуждено всего лишь два уголовных дела", – цитирует его News.ru.
По словам юриста, дело тут не в возможном сроке лишения свободы, а в неотвратимости наказания, даже если это год тюрьмы.
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