Правительство РФ поддержало законопроект о наказании за пытки в колониях

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Российское правительство поддержало законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях. Соответствующий отзыв опубликован в базе данных Госдумы.
"Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает", – говорится в документе.
В понедельник, 20 декабря, в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Согласно инициативе, представители власти будут наказываться за пытки лишением свободы сроком до 12 лет. Преступление хотят перевести в разряд особо тяжких.
Принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН также хотят приравнять к пыткам. Кроме того, новый законопроект вводит понятие "запугивание".
Комментируя в ходе ежегодной пресс-конференции ситуацию с пытками в российских тюрьмах, Владимир Путин заявил, что будет добиваться улучшения ситуации. В то же время он призвал в этом вопросе опираться на данные следствия: президент напомнил, что в РФ возбуждено 17 соответствующих уголовных дел, уволены более 10 подозреваемых сотрудников.
Путин прокомментировал информацию о пытках в учреждениях ФСИН
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