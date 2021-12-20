Закон о наказании за пытки примут до середины 2022 года – Клишас

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Закон об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, будет принят парламентом до конца весенней сессии. Об этом РИА Новости сообщил один из авторов документа, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
В понедельник, 20 декабря, в Госдуму внесли соответствующий законопроект. Согласно инициативе, представители власти будут наказываться за пытки лишением свободы сроком до 12 лет. Преступление хотят перевести в разряд особо тяжких.
Принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН также хотят приравнять к пыткам. Кроме того, новый законопроект вводит понятие "запугивание".
Юрист комитета против пыток Олег Хабибрахманов счел данную инициативу правильной, поскольку подобное преступление выводится в отдельный состав. При этом он заявил, что в России могут появиться проблемы с правоприменением. В качестве примера он привел Киргизию и Казахстан, где статья "Пытки" есть, но не применяется.
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