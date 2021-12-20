В Кремле прокомментировали законопроект об ужесточении наказания за пытки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, сообщает "Газета.ру".
По его словам, президентской инициативы на эту тему не ожидается.
В свою очередь, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин заявил, что ужесточение наказания за пытки необходимо, но для исправления ситуации нужно предпринять и другие шаги.
"Ужесточение необходимо, потому что мы видим, что часто те, кто занимается пытками, отделываются символическими сроками. При этом мы должны понимать, что человек может впервые в жизни совершить преступление, а потом не совершать. Впервые в жизни попробовать наркотики, а потом не пробовать. Сотрудник, который совершал пытки в первый раз в жизни и тут же попался, – это совершенно фантастическая ситуация, потому что люди, про которых рассказывают, что они пытали, обычно занимаются этим долго, системно и в большом количестве", – сказал Бабушкин РИА Новости.
Он считает, что одним только ужесточением законодательства нельзя исправить эту ситуацию. Для борьбы с пытками он предлагает сделать еще три важных шага.
"Первый – изменить культуру общества, должно быть неприятие пыток, нетерпимость к ним. Во-вторых, нужно поменять правоприменительную практику. На сегодняшний день органы прокуратуры, Следственного комитета не дают никаких методических рекомендаций, как надо выстроить эту работу. Судебная практика по пыткам очень плохая. В-третьих, необходимы специальные субъекты по борьбе с пытками", – пояснил Бабушкин.
В понедельник, 20 декабря, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти. Согласно проекту закона, наказываться они будут лишением свободы сроком до 12 лет. Преступление хотят перевести в разряд особо тяжких.
Принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН также хотят приравнять к пыткам. Кроме того, новый законопроект вводит понятие "запугивание".
Юрист комитета против пыток Олег Хабибрахманов счел данную инициативу правильной, поскольку подобное преступление выводится в отдельный состав. При этом он заявил, что в России могут появиться проблемы с правоприменением. В качестве примера он привел Киргизию и Казахстан, где статья "Пытки" есть, но не применяется.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: