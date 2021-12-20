В Кремле прокомментировали законопроект об ужесточении наказания за пытки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти, сообщает "Газета.ру".

По его словам, президентской инициативы на эту тему не ожидается.

В свою очередь, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин заявил, что ужесточение наказания за пытки необходимо, но для исправления ситуации нужно предпринять и другие шаги.

"Ужесточение необходимо, потому что мы видим, что часто те, кто занимается пытками, отделываются символическими сроками. При этом мы должны понимать, что человек может впервые в жизни совершить преступление, а потом не совершать. Впервые в жизни попробовать наркотики, а потом не пробовать. Сотрудник, который совершал пытки в первый раз в жизни и тут же попался, – это совершенно фантастическая ситуация, потому что люди, про которых рассказывают, что они пытали, обычно занимаются этим долго, системно и в большом количестве", – сказал Бабушкин РИА Новости.

Он считает, что одним только ужесточением законодательства нельзя исправить эту ситуацию. Для борьбы с пытками он предлагает сделать еще три важных шага.

"Первый – изменить культуру общества, должно быть неприятие пыток, нетерпимость к ним. Во-вторых, нужно поменять правоприменительную практику. На сегодняшний день органы прокуратуры, Следственного комитета не дают никаких методических рекомендаций, как надо выстроить эту работу. Судебная практика по пыткам очень плохая. В-третьих, необходимы специальные субъекты по борьбе с пытками", – пояснил Бабушкин.

В понедельник, 20 декабря, в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти. Согласно проекту закона, наказываться они будут лишением свободы сроком до 12 лет. Преступление хотят перевести в разряд особо тяжких.

Принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН также хотят приравнять к пыткам. Кроме того, новый законопроект вводит понятие "запугивание".

Юрист комитета против пыток Олег Хабибрахманов счел данную инициативу правильной, поскольку подобное преступление выводится в отдельный состав. При этом он заявил, что в России могут появиться проблемы с правоприменением. В качестве примера он привел Киргизию и Казахстан, где статья "Пытки" есть, но не применяется.