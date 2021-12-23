14:05
Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Владимир Путин прокомментировал информацию о пытках в учреждениях ФСИН. В ходе ежегодной пресс-конференции он ответил на соответствующий вопрос Ксении Собчак.
По его словам, важно опираться на данные следствия. Путин напомнил, что в РФ возбуждено 17 уголовных дел, уволены более 10 подозреваемых сотрудников.
"К сожалению, это проблема не только России. Если вы посмотрите на другие страны, увидите: там проблем не меньше. Наверное, есть учреждения, где все выглядит благостно, но в той же Франции, в США найдете много мест, каких нет даже в странах третьего мира", – сказал президент.
Путин также заявил, что будет добиваться улучшения ситуации. По его словам, при расследовании пыток в колониях нужно использовать возможности правозащитников.
Помимо этого, российский лидер ответил на вопрос о присвоении звания главе иркутского УФСИН. Он подчеркнул, что при подписании документов опирается на информацию из разных источников.
"Не то чтобы кто-то принес и положил мне какую-то бумажку, я порадовался и не глядя подписал. Я смотрю на любое предложение подобного рода, опираясь на информацию поступающую. Хочу подчеркнуть это еще раз – из разных источников", – уточнил глава государства.
20 декабря в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки. Согласно инициативе, представители власти будут наказываться за пытки лишением свободы сроком до 12 лет. Преступление хотят перевести в разряд особо тяжких.
Принуждение к даче показаний для сотрудников ФСИН также хотят приравнять к пыткам. Кроме того, новый законопроект вводит понятие "запугивание".
Путин прокомментировал информацию о пытках в учреждениях ФСИН
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