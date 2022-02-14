Глава СПЧ рассказал, как предотвратить пытки в РФ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Чтобы предотвратить пытки в России, необходимо не только изменение законов, но и должное воспитание, обычай, что пытать и унижать людей запрещено. Такое мнение высказал председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

"Мне кажется, здесь важен не только закон. Да, законы надо корректировать, сейчас есть предложения по изменению законодательства. Но, мне кажется, здесь важен еще и обычай. Надо его создавать. Обычай, что нельзя пытать людей, нельзя унижать людей", – сообщил Фадеев, слова которого приводит РИА Новости.

Он также подчеркнул, что данная проблема распространена не только в России, но и во многих других странах. Так, для сравнения Фадеев привел в пример США.

"Вы знаете, что в Америке полиция выкладывает пистолет и чуть что стреляет в подозреваемого. В прошлом году в США были убиты полицейскими тысяча человек. И многие из них, скорее всего, были невиновны и уж точно не наработали, в кавычках говоря, на смертную казнь", – отметил Фадеев.

По словам правозащитника, в РФ таких ситуаций единицы, так как в России, если правоохранитель вытащил из кобуры пистолет, то этот инцидент уже становится предметом для служебного расследования, в этом отношении российский, советский обычай намного гуманнее, чем американский.

"Мне кажется, здесь тема воспитания в том числе. Тема создания такого обычая, когда как для нашего полицейского нельзя стрелять, палить налево-направо в подозреваемого, нельзя и пытать", – заключил Фадеев.

Ранее Владимир Путин рекомендовал парламенту до 1 июля рассмотреть законопроект об ужесточении наказаний за пытки. Законопроект, который поддержало правительство, дает более четкое и подробное определение пыток, а также вводит понятие "запугивание". Если поправки примут, за пытки представителям власти будет грозить не до 7, а до 12 лет тюрьмы. Также такие преступления переведут в разряд особо тяжких – это увеличит срок давности по ним до 15 лет.

