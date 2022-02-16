Госдума в I чтении приняла законопроект об ужесточении наказания за пытки

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Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект об ужесточении наказания за пытки в колониях. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Как отметил автор документа, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, пытки важно исключить как явление правоприменительной практики, которое, в частности, негативно сказывается на имидже правоохранительных органов.

"Неумение (правоохранителями. – Прим. ред.) эффективно пользоваться этими полномочиями (по борьбе с преступностью. – Прим. ред.) или неуемное служебное рвение, приводящие к нарушению законности, в том числе к пыткам заключенных, формирует отрицательное отношение общества к правоохранительной системе", – подчеркнул парламентарий.

Законопроект об ужесточении наказания за пытки в исправительных учреждениях внесли в Госдуму 20 декабря прошлого года. Согласно инициативе, представители власти будут наказываться за применение пыток по отношению к заключенным лишением свободы сроком до 12 лет. Пытки планируется перевести в разряд особо тяжких преступлений, что увеличит срок давности по ним до 15 лет. К пыткам могут также приравнять принуждение к даче показаний: документ для этого вводит понятие "запугивание".

