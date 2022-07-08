Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за пытки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Сенаторы одобрили закон об ужесточении наказания за пытки до 15 лет лишения свободы. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Совета Федерации.
Документ предполагает ужесточение наказания за пытки, в том числе совершенные представителями власти. Данное преступление переводится в категорию особо тяжких.
Согласно уточненному понятию, которое вводится данным законом, под пыткой будет пониматься любое действие или бездействие, посредством которого лицу причиняются физические или нравственные страдания в целях получения от него или третьего лица признаний или каких-либо сведений, в целях наказания, запугивания или принуждения, а также по причине, основанной на дискриминации.
В то же время пыткой не будет считаться "причинение физических или нравственных страданий, которые возникают в результате правомерных действий должностного лица или другого лица либо неизбежно сопряжены с такими действиями".
Ранее Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) одобрила новые правила внутреннего распорядка в СИЗО, которые ранее утвердило министерство юстиции России. Документ предусматривает установку душевых кабин в камерах для того, чтобы заключенные мылись чаще одного раза в неделю.
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