Совфед одобрил закон об обеспечении проведения операций ВС РФ за рубежом

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Совфед одобрил закон о праве правительства РФ вводить специальные меры в сфере экономики для обеспечения проведения ВС РФ контртеррористических и других операций за пределами России.

Согласно документу, при введении таких мер у правительства будет возможность временного расконсервирования мобилизационных мощностей и объектов и разбронирования материальных ценностей государственного резерва. Кроме того, у юридических лиц не будет возможности отказываться от заключения ряда контрактов.

Авторы закона отметили, что в настоящее время необходимо повышенное обеспечение ремонтом вооружений, а также материально-техническими средствами.

Из пояснительной записки следует, что документ позволит обеспечить проведение ВС РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам контртеррористических и иных операций за пределами РФ.

Проект об обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении контртеррористических и иных операций за пределами страны был внесен в Госдуму правительством России в конце июня.

В документе, опубликованном в базе данных ГД, отмечалось, что в связи с проведением спецоперации на Украине в РФ возникла краткосрочная повышенная потребность в ремонте вооружения и военной техники, а также обеспечении материально-техническими средствами.