Детские площадки обновят в парке "Покровское-Стрешнево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детские площадки планируется обновить в парке "Покровское-Стрешнево" в рамках его реабилитации. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Согласно проекту, почти все они (площадки. – Прим. ред.) останутся на прежних местах, за исключением зон в эколого-просветительском парке. Там две из четырех объединим в одну", – рассказал замглавы столичного департамента капремонта Сергей Мельников.

Уточняется, что устаревшее игровое оборудование заменят на более безопасное и современное. Оно будет выполнено из дерева и других натуральных материалов, что позволит вписать детские площадки в природный ландшафт парка.

Все площадки будут отличаться друг от друга: их оснастят так, чтобы они были интересны детям разных возрастов. Например, в природной зоне оборудуют полосы препятствий, установят качели, карусели и горки, а в эколого-просветительской части, помимо качелей, каруселей и горок, появятся песочница, комплексы для лазанья, а также интерактивный стенд.

В настоящее время специалисты уже ведут подготовку к соответствующим работам. После установки игрового оборудования на площадках уложат травмобезопасное покрытие. Завершить все работы планируется в июле – сентябре текущего года.

Ранее стало известно, что в парке "Покровское-Стрешнево" на берегу 4-го Иваньковского пруда появится зона для игры в пляжный волейбол с четырьмя площадками. Существующая там баскетбольная площадка не пользовалась популярностью, а волейбольная находилась в плохом состоянии, поэтому было решено их заменить.

