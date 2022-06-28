Площадка для игры в мини-гольф открылась в зоне отдыха "Покровский берег"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В зоне отдыха "Покровский берег" после переоборудования вновь открылось поле для игры в мини-гольф. Вход свободный, инвентарь необходимо взять с собой. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

С осени прошлого года площадка была закрыта из-за износа оборудования. За это время восстановили покрытие, благоустроили прилегающую территорию, обустроили обходные тропинки и декоративную гравийную отсыпку, установили садовые светильники. На прилегающей территории высадили растения хвойных и других пород.

Ранее сообщалось, что реставрация главного дома усадьбы стартовала в парке "Покровское-Стрешнево". В рамках реставрационного проекта также планируется выполнить ремонт ступеней двух лестниц. С коринфской колоннады предстоит очистить грибок и плесень, а также устранить повреждения.

В ходе работ была полностью переоборудована старая обрешетка кровли. Ее на время накрыли брезентом, чтобы избежать попадания воды, под самим брезентом идет подготовка к монтажу нового медного покрытия. Чтобы медь не блестела на солнце, выполненные из нее элементы здания покроют патиной.

Закончить все работы с фасадом собираются до конца года, реставрацию интерьеров – уже в следующем.