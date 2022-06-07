Реставрация главного дома усадьбы началась в парке "Покровское-Стрешнево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Реставрация главного дома усадьбы стартовала в парке "Покровское-Стрешнево". Специалисты вплотную занялись фасадом и кровлей здания, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

"Сейчас по всему фасаду выполняется расшивка швов кирпичной кладки и производится ее вычинка – удаление разрушенного материала, на место которого встанет новый. Поскольку кирпич – материал пористый, способный впитывать влагу, которая по мере замерзания и оттаивания разрушает его, производится обработка поверхности биоцидным раствором. Он обеззараживает и очищает места, где проявляется плесень, наблюдаются следы мха, лишайников и грибка", – отметил замруководителя департамента капремонта Сергей Мельников.

На данный момент специалисты убрали с террасы белый камень для последующей его очистки в специально оборудованных для этого местах. После всех работ с ним камень положат на место, а где материала будет недоставать – восполнят новыми элементами. Кроме того, в мастерских получится добиться нужного размера камней.

В рамках реставрационного проекта также планируется выполнить ремонт ступеней двух лестниц. С коринфской колоннады предстоит очистить грибок и плесень, а также устранить повреждения. В настоящее время специалисты уже приступили к реставрации гипсовых элементов.

В ходе работ была полностью переоборудована старая обрешетка кровли. Ее на время накрыли брезентом, чтобы избежать попадания воды, под самим брезентом идет подготовка к монтажу нового медного покрытия. Чтобы медь не блестела на солнце, выполненные из нее элементы здания покроют патиной.

Закончить все работы с фасадом собираются до конца года, реставрацию интерьеров – уже в следующем. Уточняется, что в ходе работ будет максимально сохранено и улучшено архитектурно-художественное оформление главного дома усадьбы парка.

В рамках проекта по благоустройству было решено центральную часть парка оставить прежней заповедной зоной, при этом отремонтировав всю нужную инфраструктуру. В ходе работ будет сделана еще одна природная территория: ей станет эколого-просветительский парк. Здесь планируется выполнить ремонт экотропы и смотровой площадки, а также создать удобный спуск к роднику.

Также в парке специалисты заменят беседки на современные и более удобные, установят дополнительные туалеты, организуют систему сбора отходов. На 6-м Иваньковском пруду сделают места для отдыха у воды.