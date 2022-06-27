В парке "Покровское-Стрешнево" обустроят площадку для пляжного волейбола

Фото: depositphotos/microgen
Новая площадка для пляжного волейбола появится в парке "Покровское-Стрешнево" на берегу 4-го Иваньковского пруда, где ранее располагалась старая зона и место для игры в баскетбол. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам замруководителя департамента капитального ремонта столицы Сергея Мельникова, согласно предпроектным исследованиям, существующая баскетбольная площадка не пользовалась популярностью, а волейбольная находилась в неудовлетворительном состоянии. Поэтому было решено организовать здесь одну зону для игры в пляжный волейбол с четырьмя полями.
Он добавил, что волейбольная площадка будет приведена к нормативным размерам. Одну площадку ограждением поделят на четыре песчаных поля.
Ранее сообщалось, что реставрация главного дома усадьбы стартовала в парке "Покровское-Стрешнево". В рамках реставрационного проекта также планируется выполнить ремонт ступеней двух лестниц. С коринфской колоннады предстоит очистить грибок и плесень, а также устранить повреждения.
В ходе работ была полностью переоборудована старая обрешетка кровли. Ее на время накрыли брезентом, чтобы избежать попадания воды, под самим брезентом идет подготовка к монтажу нового медного покрытия. Чтобы медь не блестела на солнце, выполненные из нее элементы здания покроют патиной.
Закончить все работы с фасадом собираются до конца года, реставрацию интерьеров – уже в следующем.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: