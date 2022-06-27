В парке "Покровское-Стрешнево" обустроят площадку для пляжного волейбола

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Новая площадка для пляжного волейбола появится в парке "Покровское-Стрешнево" на берегу 4-го Иваньковского пруда, где ранее располагалась старая зона и место для игры в баскетбол. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам замруководителя департамента капитального ремонта столицы Сергея Мельникова, согласно предпроектным исследованиям, существующая баскетбольная площадка не пользовалась популярностью, а волейбольная находилась в неудовлетворительном состоянии. Поэтому было решено организовать здесь одну зону для игры в пляжный волейбол с четырьмя полями.

Он добавил, что волейбольная площадка будет приведена к нормативным размерам. Одну площадку ограждением поделят на четыре песчаных поля.

Ранее сообщалось, что реставрация главного дома усадьбы стартовала в парке "Покровское-Стрешнево". В рамках реставрационного проекта также планируется выполнить ремонт ступеней двух лестниц. С коринфской колоннады предстоит очистить грибок и плесень, а также устранить повреждения.

В ходе работ была полностью переоборудована старая обрешетка кровли. Ее на время накрыли брезентом, чтобы избежать попадания воды, под самим брезентом идет подготовка к монтажу нового медного покрытия. Чтобы медь не блестела на солнце, выполненные из нее элементы здания покроют патиной.

Закончить все работы с фасадом собираются до конца года, реставрацию интерьеров – уже в следующем.