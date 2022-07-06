На Красной площади завершили реставрацию барельефов памятника Минину и Пожарскому

Фото: Москва24/Никита Симонов

На Красной площади закончили реставрационные работы барельефов монумента Минину и Пожарскому, в настоящее время идет подготовка к их установке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Исторического музея.

"Барельефы на памятнике Минину и Пожарскому являются неотъемлемой частью композиции, неся важное смысловое и символическое значение", – говорится в сообщении.

На переднем барельефе скульптор Иван Мартос создал жителей Нижнего Новгорода, дающих пожертвования на формирование ополчения. Также ученик скульптора изобразил самого Мартоса с сыновьями, один из которых участвовал в войне 1812 года. На другом барельефе – изгнание поляков: их побег, и князь Пожарский, который настигает войска.

В музее уточнили, что в 2001 году случилось падение заднего барельефа со смертельным исходом. В ходе работ было решено надежно закрепить барельефы на монументе.

По словам специалистов, изначальное крепление барельефов восстановить нельзя из-за технического состояния. Однако реставраторам уже удалось отремонтировать шлем Пожарского и изготовить наушину шлема вместо утраченной в начале 2000-х годов.

Кроме того, в Историческом музее рассказали, что благодаря проводимым работам с памятником получилось узнать неизвестный до этого факт из истории.

"При реставрации постамента специалисты обнаружили, что первоначально знаменитый монумент на Красной площади планировалось открыть в конце 1817 года, о чем свидетельствуют отверстия для металлических накладок (цифр 1817). Однако визит императора Александра I в Москву не состоялся, и торжественное открытие памятника перенесли на 20 февраля 1818 года", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что особняк Гектора Францевича Симоно, построенный в 1898 году, ждет реставрация. Специалисты проведут историко-архивные и библиографические исследования, изучат инженерно-технические особенности здания.

Отмечается, что здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Дом-терем спроектирован и оформлен в традициях эклектики с элементами модерна.

