Собянин рассказал о завершении реставрации Храма Живоначальной Троицы

15:56
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Алексеевском районе столицы завершена реставрация Храма Живоначальной Троицы, сообщил Сергей Собянин с своем телеграм-канале.
Мэр напомнил, что храм построили в 1903 году для детского приюта.
"И церковь, и приют основали московские меценаты братья Бахрушины. После революции храм частично разобрали и отдали детскому дому, потом издательству. К нашему времени он был в плохом состоянии", – написал Собянин.
Он отметил, что реставрация проводилась за счет городского бюджета. Специалисты восстановили фасады здания из красного кирпича, белокаменные элементы, лестницы и полы.
По совам Собянина, Храм Живоначальной Троицы входит в число церквей, которые восстановили в столице за последние годы. В разные программы реставрации включены 127 московских памятников религиозного назначения. В текущем году работы за счет бюджета ведутся на 56 объектах, добавил мэр.
Ранее сообщалось, что специалисты восстановят монументальную живопись и лепной декор, а также отреставрируют каменные полы и чугунную лестницу в построенной в начале XVIII века церкви Апостолов Петра и Павла в Москве. Храм имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Мосгорнаследие контролирует все этапы ремонтно-реставрационных работ.
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