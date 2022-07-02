Собянин рассказал о завершении реставрации Храма Живоначальной Троицы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Алексеевском районе столицы завершена реставрация Храма Живоначальной Троицы, сообщил Сергей Собянин с своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что храм построили в 1903 году для детского приюта.

"И церковь, и приют основали московские меценаты братья Бахрушины. После революции храм частично разобрали и отдали детскому дому, потом издательству. К нашему времени он был в плохом состоянии", – написал Собянин.



Он отметил, что реставрация проводилась за счет городского бюджета. Специалисты восстановили фасады здания из красного кирпича, белокаменные элементы, лестницы и полы.

По совам Собянина, Храм Живоначальной Троицы входит в число церквей, которые восстановили в столице за последние годы. В разные программы реставрации включены 127 московских памятников религиозного назначения. В текущем году работы за счет бюджета ведутся на 56 объектах, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что специалисты восстановят монументальную живопись и лепной декор, а также отреставрируют каменные полы и чугунную лестницу в построенной в начале XVIII века церкви Апостолов Петра и Павла в Москве. Храм имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Мосгорнаследие контролирует все этапы ремонтно-реставрационных работ.

