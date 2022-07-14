Работы по благоустройству в Басманном районе выполнены наполовину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы по благоустройству в Басманном районе выполнены уже на 50%, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он пояснил, что сейчас специалисты приводят в порядок улицы Александра Лукьянова, Старую и Новую Басманные, Спартаковскую, Бакунинскую, Красноворотский и Елоховский проезды, Плетешковский переулок и Басманный тупик.

По словам Бирюкова, главная задача проекта – сделать общественные пространства удобными и для местных жителей, и для тех, кто приезжает в этот район на работу или учебу. Заммэра отметил, что основные улицы по-прежнему будут выполнять транзитные функции, однако ширину полос для движения транспорта оптимизируют, и за счет этого тротуары расширят, обустроят несколько комфортных территорий с лавочками и дополнительным озеленением.

Специалисты уже начинают устанавливать кабельную канализацию, в которую уберут воздушные кабельные линии. Это позволит обеспечить надежное энергоснабжение и улучшить визуальный облик пространства. Ранее отремонтировали и заменили водопроводные, тепловые и канализационные сети.

"Полным ходом идут работы по мощению тротуаров и обновлению покрытия проезжей части, затем сделаем удобные парковочные карманы, установим 33 современных остановочных павильона с зарядными слотами и беспроводной связью. На улицах и в переулках появится около 800 новых фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими лампами, а на пешеходных переходах – более 100 опор контрастного освещения", – сказал Бирюков.

На финальном этапе территорию планируют дополнительно озеленить. Всего в Басманном районе высадят порядка 150 взрослых деревьев и 9,5 тысячи кустарников. Общая площадь газона составит почти 36 тысяч квадратных метров. Завершить работы по благоустройству планируется к сентябрю.

Ранее сообщалось, что в Москве начался второй этап благоустройства территории в районе станции "Электрозаводская" БКЛ. Работы затронут Малую Семеновскую улицу, а также Барабанный, Медовый, Мажоров, Семеновский, Верхний Журавлев и Нижний Журавлев переулки. В частности, в порядок будет приведен сквер Дружба.

