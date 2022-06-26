26 июня, 18:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В этом году в Москве благоустроят территории почти 200 образовательных учреждений. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что работы по благоустройству пройдут на площади более 200 гектаров.
"Мероприятия затронут все округа столицы, только в Центральном административном округе приведем в порядок около 40 таких объектов", – отметил он.
По его словам, планируется обновить пешеходные дорожки или проложить новые, отремонтировать детские площадки, привести в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, а также установить новую уличную мебель.
При необходимости специалисты будут заменять системы освещения. На территории учреждений также высадят деревья, кустарники и многолетние цветы.
Работы по благоустройству планируется завершить к середине августа.
Ранее сообщалось, что общественное пространство со спортивными и детскими площадками оборудуют в районе строящегося транспортно-пересадочного узла "Нагатинский Затон". Как заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, благоустройство затронет территорию у станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии, набережную Нагатинского затона и зеленую зону рядом с ней.
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