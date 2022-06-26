Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В этом году в Москве благоустроят территории почти 200 образовательных учреждений. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что работы по благоустройству пройдут на площади более 200 гектаров.

"Мероприятия затронут все округа столицы, только в Центральном административном округе приведем в порядок около 40 таких объектов", – отметил он.

По его словам, планируется обновить пешеходные дорожки или проложить новые, отремонтировать детские площадки, привести в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, а также установить новую уличную мебель.

При необходимости специалисты будут заменять системы освещения. На территории учреждений также высадят деревья, кустарники и многолетние цветы.

Работы по благоустройству планируется завершить к середине августа.

Ранее сообщалось, что общественное пространство со спортивными и детскими площадками оборудуют в районе строящегося транспортно-пересадочного узла "Нагатинский Затон". Как заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, благоустройство затронет территорию у станции "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии, набережную Нагатинского затона и зеленую зону рядом с ней.

