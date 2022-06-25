На колесе обозрения "Солнце Москвы" начали устанавливать кабины

На колесе обозрения "Солнце Москвы" начали устанавливать пассажирские кабины. Всего их будет тридцать, при этом у 5 кабин – прозрачный пол.

Само колесо станет одной из главных достопримечательностей парка будущего на ВДНХ. Аттракцион высотой почти 140 метров должен стать самым большим в Европе. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.