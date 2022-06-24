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Какие улицы перекроют в Москве 25–26 июня

Выпускной, полумарафон и День молодежи: что перекроют в Москве 25–26 июня
транспортгород

В ближайшие выходные в Москве пройдет сразу несколько крупных мероприятий. Из-за этого движение на некоторых улицах временно перекроют. Подробнее – в материале Москвы 24.

Бал "Выпускник"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В центре Москвы на нескольких улицах ограничат движение из-за проведения общегородского выпускного. В частности, с 08:00 25 июня по 07:00 26 июня полностью перекроют Ильинку от Старой до Красной площади и проезд от Ильинки до Варварки в районе дома 5 по Красной площади.

С 23:50 25 июня до 00:20 26-го полностью будут перекрыты следующие участки:

  • Москворецкая набережная от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда;
  • Большой Москворецкий мост;
  • Васильевский спуск;
  • Варварка;
  • Кремлевская набережная от Большого Москворецкого моста до Боровицкой площади;
  • Софийская набережная от дома 4, строения 1 до Большого Москворецкого моста;
  • Раушская набережная от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста.

Также 25 июня с 15:00 до 19:30 ограничат движение на Моховой от дома 1 до дома 11, строения 1. Здесь для автомобилистов останется только одна полоса.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

С 00:01 25 июня и до конца бала запретят парковку на Ильинке от Старой площади до Красной и на Моховой от дома 1 до дома 11, строения 1.

Те же ограничения будут действовать с 19:00 25 июня по 06:00 26-го на Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до 1-й Фрунзенской и от дома 18 по Фрунзенской набережной до Крымского проезда.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Есть изменения и для пассажиров общественного транспорта. С 23:20 25 июня и до конца праздничных мероприятий 26-го часть автобусных маршрутов поедут по новому пути. Электробусы с920 отправятся по Большому Устьинскому мосту и Солянке. Маршруты м90 укоротят от метро "Беляево" до улицы Балчуг. Чтобы доехать до метро "Лубянка", нужно будет пересесть на метро "Новокузнецкая".

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

С 15:00 до 19:30 25 июня временно не будет работать остановка "Метро "Библиотека имени Ленина" на Моховой в сторону метро "Лубянка". В связи с этим, чтобы поехать на автобусах м2 и м7, можно воспользоваться остановкой с одноименным названием на улице Воздвиженке. Автобусы м6, м9 и е10 поедут через остановку "Манежная площадь". Для посадки на автобус м1 понадобится остановка "Метро "Охотный Ряд".

День молодежи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Из-за праздничных мероприятий 26 июня запретят парковку машин в 1-м Голутвинском переулке в центре столицы. Ограничения распространяются на парковку № 0410 в районе дома 7. Мера продлится с 06:00 26 июня до 00:00 27-го.

Полумарафон

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кроме того, на части улиц изменится движение из-за проведения полумарафона "Моя столица". На Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина с 12:00 25 июня до 20:00 26-го перекроют парковочный карман. Также 26 июня с 07:00 до 20:00 будет закрыто движение на участке Университетской площади от Университетского проспекта до Косыгина.

Движение ограничат и на участке Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта. Мера будет действовать 26 июня с 07:00 до 17:00. Важно помнить, что на всех перечисленных участках с 00:00 25 июня до окончания полумарафона будет запрещена парковка.

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Изменится и часть автобусных маршрутов. С 06:30 26 июня не будет работать маршрут с10. Автобус 266 на это время поедет по Мосфильмовской и Университетскому проспекту. Маршрут 297 временно пройдет по Мосфильмовской, Университетскому и Ленинскому проспектам.

Кроме того, временно не будут работать остановки на Косыгина. Это же касается остановочных пунктов "Университетский проспект" и "Улица Косыгина" на Мичуринском, а также остановки "Институт геохимии" на проспекте Вернадского. Альтернативой послужат остановки на Мосфильмовской и Университетском проспекте.

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