Движение перекроют в районе Университетской площади из-за марафона "Моя столица"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение на Университетской площади и улице Косыгина будет ограничено 25 и 26 июня в связи с проведением полумарафона "Моя столица". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, с 12:00 25 июня до 20:00 26 июня будет перекрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. А 26 июня с 07:00 до 20:00 перекроют движение на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Кроме того, 26 июня с 07:00 до 17:00 не будет движения на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

Отмечается, что парковка на данных участках будет запрещена с 00:00 25 июня до окончания мероприятия.

Ранее сообщалось, что движение ограничат на некоторых участках Амурской улицы из-за строительства инженерных сетей. Ограничения будут действовать с 23 июня по 30 октября текущего года.

