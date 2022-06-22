Движение перекроют в районе Университетской площади из-за марафона "Моя столица"

22 июня, 21:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Движение на Университетской площади и улице Косыгина будет ограничено 25 и 26 июня в связи с проведением полумарафона "Моя столица". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
Так, с 12:00 25 июня до 20:00 26 июня будет перекрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина. А 26 июня с 07:00 до 20:00 перекроют движение на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.
Кроме того, 26 июня с 07:00 до 17:00 не будет движения на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.
Отмечается, что парковка на данных участках будет запрещена с 00:00 25 июня до окончания мероприятия.
Ранее сообщалось, что движение ограничат на некоторых участках Амурской улицы из-за строительства инженерных сетей. Ограничения будут действовать с 23 июня по 30 октября текущего года.
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