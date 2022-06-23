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17:23 (обновлено 23.06.2022 19:39)

Движение в центре Москвы ограничат из-за бала "Выпускник"

городперекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре Москвы будет ограничено движение сразу на нескольких улицах из-за бала "Выпускник", сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что с 23:50 25 июня до 00:20 26 июня полное перекрытие будет на следующих участках:

  • Москворецкая набережная (от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда);
  • улица Варварка;
  • площадь Васильевский Спуск;
  • Большой Москворецкий мост;
  • Софийская набережная (от дома 4, строения 1, по Софийской набережной до Большого Москворецкого моста);
  • Раушская набережная (от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста).

Кроме того, 25 июня с 15:00 до 19:30 на Моховой улице будет ограничено движение от дома 1 до дома 11, строения 1 (1 полоса).

Запрет парковочного пространства будет действовать 25 июня с 00:01 и до окончания мероприятия:

  • на улице Ильинке (от Старой площади до Красной площади);
  • на улице Моховой (от дома 1 до дома 11, строения 1).

Также парковка будет запрещена с 19:00 25 июня по 06:00 26 июня на участках Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до 1-й Фрунзенской улицы и от дома 18 по Фрунзенской набережной до Крымского проезда.

Ранее стало известно, что движение на Университетской площади и улице Косыгина будет ограничено 25 и 26 июня в связи с проведением полумарафона "Моя столица".

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