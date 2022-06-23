Движение в центре Москвы ограничат из-за бала "Выпускник"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В центре Москвы будет ограничено движение сразу на нескольких улицах из-за бала "Выпускник", сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Отмечается, что с 23:50 25 июня до 00:20 26 июня полное перекрытие будет на следующих участках:

Москворецкая набережная (от Большого Москворецкого моста до Китайгородского проезда);

улица Варварка;

площадь Васильевский Спуск;

Большой Москворецкий мост;

Софийская набережная (от дома 4, строения 1, по Софийской набережной до Большого Москворецкого моста);

Раушская набережная (от Большого Москворецкого моста до Большого Устьинского моста).

Кроме того, 25 июня с 15:00 до 19:30 на Моховой улице будет ограничено движение от дома 1 до дома 11, строения 1 (1 полоса).

Запрет парковочного пространства будет действовать 25 июня с 00:01 и до окончания мероприятия:

на улице Ильинке (от Старой площади до Красной площади);

на улице Моховой (от дома 1 до дома 11, строения 1).

Также парковка будет запрещена с 19:00 25 июня по 06:00 26 июня на участках Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический Вал до 1-й Фрунзенской улицы и от дома 18 по Фрунзенской набережной до Крымского проезда.

Ранее стало известно, что движение на Университетской площади и улице Косыгина будет ограничено 25 и 26 июня в связи с проведением полумарафона "Моя столица".